„Da kommt einiges auf uns zu“

Brakel/Nieheim

Die Spvg Brakel muss die Enttäuschung nach ihrem überraschenden Ausscheiden im Kreispokal-Halbfinale wegstecken. „Wir richten den Fokus jetzt ganz auf den Kampf um den Klassenerhalt“, sagt Trainer Haydar Özdemir vor dem wichtigen Spiel in der Fußball-Landesliga gegen den FC Bad Oeynhausen am Sonntag, 10. April. Nach dem Kreispokal am Donnerstagabend rückt auch für den FC Nieheim wieder die Liga in den Blickpunkt. In Eidinghausen soll der elfte Saisonsieg her.

Von Günter Sarrazin