Dammeier verlängert bis 2025

„Wir freuen uns total, dass wir so frühzeitig mit Detlev verlängern konnten. Detlev und der DSC, das passt einfach“, sagt Delbrücks erster Vorsitzender Elmar Westermeyer. So gebe es nicht nur seit fünf Jahren eine kontinuierliche positive Entwicklung im sportlichen Bereich, sondern der 53-Jährige „trägt auch unseren Weg mit, entwickelt Jahr für Jahr junge Spieler weiter, führt sie an die erste Mannschaft heran und schenkt ihnen viel Vertrauen. Er investiert sehr viel Zeit in den Verein und hat an der jüngsten Entwicklung des DSC einen entscheidenden Anteil. Dazu passt es menschlich“, so Westermeyer weiter.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden WB eZeitung

alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar