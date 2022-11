Dämpfer zum Auftakt

Das hatte sich der Paderborner SC anders vorgestellt: Am ersten Spieltag der 1. Squash-Bundesliga Nord musste sich der amtierende Deutsche Meister mit einem nach Sätzen gewonnenen 2:2 (9:6 Sätze) beim SC Hasbergen begnügen.

Squash: Deutscher Meister Paderborner SC startet mit „gewonnenem“ 2:2 in die neue Bundesliga-Saison

Simon Rösner und Tobias Weggen gewannen am Freitagabend ihre Spiele jeweils in drei Sätzen, Lennart Osthoff und Lucas Wirths unterlagen. So konnten nur zwei statt der erhofften drei Punkte aufs PSC-Konto gespült werden. „Hasbergen hat sich sehr gut gewehrt“, würdigte Kapitän Simon Rösner.