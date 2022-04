Dämpfer zur richtigen Zeit

Am Dienstag will die Spielleitende Stelle der ProA die Uni Baskets und die anderen Play-off-Teilnehmer unterrichten

Paderborn

Nach Beendigung der Hauptrunde in der 2. Basketball-Bundesliga ProA haben die ausstehenden Nachholspiele eine unangenehme Nebenwirkung: fehlende Planungssicherheit der Play-off-Teilnehmer. Als aktueller Fünfter würden die Uni Baskets Paderborn im Best of Five-Viertelfinale zunächst auswärts beim Vierten erneut in Leverkusen antreten – Peter Hemschemeiers Wunschgegner.

Von Jörg Manthey