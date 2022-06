Das 1:4 stört nur kurz

Westfalenligameister und Oberliga-Aufsteiger Delbrücker SC hat am Samstag sein letztes Saisonspiel verloren. Die 1:4 (0:3)-Heimniederlage gegen Westfalia Kinderhaus trübte die Stimmung bei der Meisterfeier aber nur kurz.

„Wir waren nicht mehr zu 100 Prozent bei der Sache, der Dampf war raus“, ließ DSC-Trainer Detlev Dammeier Milde walten. Auch die rund 500 Zuschauer im Stadion am Laumeskamp interessierte das Geschehen auf dem Rasen eher am Rande. Sie waren für die Meisterfeierlichkeiten gekommen. Die Gäste aus Kinderhaus schauten sich das Geschehen nach Abpfiff mit eigens durch den DSC erstellter und durch den Sohn des verabschiedeten Patryk Plucinski übergebener „Meisterschale“ vom Rand aus an und gönnten sich ebenso wie die Delbrücker Spieler und Zuschauer das eine oder andere Freibier. Staffelleiter Hans-Dieter Schnippe war nicht vor Ort. Aus privaten Gründen, wie Delbrücks Geschäftsführer Frank Sundermeier achselzuckend mitteilte.