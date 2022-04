Das Altenautal bewegt sich

Sportliche Erfolge auf internationaler Ebene, Veranstaltungen mit bis zu 1000 Gästen, Bauprojekte in allen drei Ortschaften und ein neues Design inklusive Logo, Fanartikel und Webseite – eine stolze Bilanz, die der geschäftsführende Vorstand des Union Sportclubs (USC) Altenautal bei seiner ersten Jahreshauptversammlung ziehen konnte.

Mehr als 100 Mitglieder sind am Freitag, 8. April, in die Altenauhalle nach Atteln gekommen, um sich über die Entwicklungen des fusionierten Vereins in seinem ersten Jahr zu informieren.