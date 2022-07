„Das Beste aus der Situation gemacht“

Frauenfußball-Staffeltag: „Vereine haben Herausforderungen gemeistert“, sagt Staffelleiterin Petra Block. Erste Runde im Kreispokal 2022/2023 am 21. August.

Bad Driburg

Elf Mannschaften, davon sechs als Neuner-Teams, gehen in der Saison 2022/2023 im FLVW-Sportkreis Höxter im Frauenfußball auf Kreisebene an den Start. Das gab Frauen-Staffelleiterin Petra Block während des Staffeltages im Kreissportheim in Bad Driburg bekannt.

Von Katharina Schulte