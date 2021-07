Das Beste aus zwei Welten

Auf einem Feld von 20 Metern Länge und zehn Metern Breite stehen sich in der Regel zwei Doppel gegenüber. In der Hand halten die Spieler einen mit einer Kunststoffschicht überzogenen Schläger, der ein leicht elastisches Schaumstoff-Gummi-Gemisch beinhaltet. Wie beim Tennis – auch die Zählweise wurde übernommen – wird der Court in der Mitte von einem Netz geteilt. Wie beim Squash dürfen die drei bis vier Meter hohen Wände mit in die Ballwechsel einbezogen werden.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar