Das beste Spiel seit sechs Jahren

Vlotho

Auch am Tag nach dem 29:20 (15:13)-Sieg gegen den Tabellenzweiten der Handball-Bezirksliga TuS Möllbergen II war der TuS Westfalia Vlotho-Uffeln noch euphorisch. Einige der 120 Zuschauer in der Sporthalle am Schulzentrum werden sich verwundert die Augen gerieben haben, sie sahen ein wahres Spitzenspiel mit einer überragenden Leistung der Gastgeber.

Von Yvonne Gottschlich