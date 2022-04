Das bisher wichtigste Spiel

Für die Spvg Brakel steht mit dem Spiel gegen den TuS Bruchmühlen an diesem Sonntag das wichtigste Spiel des Jahres an. Es geht um ganz wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Fußball-Landesliga: Kellerkampf in Brakel – Nieheim gastiert in Beckum

Brakel/Nieheim. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel: Der FC Nieheim muss nach dem 3:1-Erfolg am Donnerstagabend gegen den TuS Bruchmühlen an diesem Sonntag bei der Spvg Beckum ran. Die Spvg Brakel erwartet zur gleichen Zeit den TuS Bruchmühlen in Kampf um den Klassenerhalt. An der Nethe zählt nur der dreifache Punktgewinn.