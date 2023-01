Das Ende der Leidenszeit

Valentin Günther aus Haaren ist Tennisprofi. Doch seit annährend zwei Jahren konnte der 24-Jährige so gut wie keine Turniere mehr bestreiten. Zwei Knieoperationen hinderten ihn, seinem Beruf nachzugehen. Bis Anfang Januar.

Endlich wieder am Ball: Tennisprofi Valentin Günther aus Haaren startet nach langer Verletzungspause sein Comeback mit einem Turniersieg.

Mit der Teilnahme beim TPM-Cup in Alsdorf bei Aachen, einem Preisgeld-Ranglistenturnier (Kategorie A-7) wagte Günther, der mittlerweile auf der Herren-Rangliste des Deutschen Tennisbundes (DTB) von Platz DTB-70 auf Platz DTB-681 und aus der ATP-Weltrangliste gerutscht ist, knapp ein Jahr nach seinem ersten Versuch den zweiten Neuanfang. Und das erfolgreich. Doch der Gewinn von vier Matches an zwei Tagen inklusive des Finales war für Günther nicht das Wichtigste dabei. „Ich habe zwar Muskelkater, aber das Knie fühlt sich vollkommen in Ordnung an“, berichtet er.