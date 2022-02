Nur noch ein letzter Doppelspieltag steht aus, dann ist die reguläre Saison, die Division Phase, in der Virtual Bundesliga (VBL) vorbei und das finden vor allem die E-Sportler des SC Paderborn 07 extrem schade.

In der Hinrunde zeitweise Tabellen-13. und damit das Schlusslicht in der Division Nord-West, ist das Team von Trainer Daniel Elit mittlerweile so etwas wie die Mannschaft der Stunde. Aber der beeindruckende Aufwärtstrend kommt zu spät.