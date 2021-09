„Das Ergebnis zählt nicht“

Uni Baskets Paderborn: Im letzten Heim-Testspiel kommt der belgische Erstligist Mechelen in die Maspernhalle

Internationales Flair in der Maspernhalle: Die Uni Baskets Paderborn bestreiten am Sonntag (17 Uhr) ihr vorletztes Testspiel, ihr letztes daheim vor dem Meisterschaftsstart in der 2. Basketball-Bundesliga ProA gegen Ehingen (18. September). Gegner ist der belgische Erstligist Kangoeroes Basket Mechelen.