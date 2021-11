Das Familienduell

Die Helds sind eine Basketball-verrückte Familie. „Wir haben einen starken Familienzusammenhalt. Sport hat in unserem Leben von Beginn an eine Rolle gespielt. Es war schwer, der Begeisterung für Basketball zu entkommen, den haben wir alle im Blut“, schmunzelt Florian Held, der an der Universität Paderborn im fünften Semester Wirtschaftswissenschaften und Englisch auf Berufsschullehramt studiert. „Wir Geschwister sind alle in der Sporthalle aufgewachsen“, sagt Christian. Mit Ralph junior spielt ein weiterer Bruder in Vechta in der „Dritten“ Basketball, Schwester Daniela ist Trainerin in Hamburg.

