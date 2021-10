Das Heimspiel im Bezirk

Endlich wieder in der Halle Der heimische Tischtennis-Nachwuchs hat sich in Menne bei einem Lehrgang auf die Bezirksmeisterschaften am Wochenende in Brakel vorbereitet. Das Foto zeigt hinten von links: Trainer Malte Mutter, Felix Arndt (Ossendorf), Finn Stuckenbrock (Menne), Jonah Dierkes (Daseburg), Lennard Stickeln (Daseburg), Trainer Andrzej Biziorek, Philipp Faupel (Daseburg), Mila Wiemers (Ossendorf); Mitte von links: Merlin von Perbandt (Warburg), Marlon Scholz, Simon Brockmeier, Felix Varju, Noah Oeynhausen, Hanna Scholz (alle Brakel), Simon Arndt (Ossendorf), Mara Drolshagen (Menne); vorne von links: Mathea Wiemers (Ossendorf), Malin Stuckenbrock (Menne), Charlotte Betzel (Ossendorf), Friederike Kriwet (Ossendorf), Lionel Pahlke, Leon Kovalevski, Marius Rose (alle Menne) und Jonas Arndt (Ossendorf). Alle Lehrgangsteilnehmer erfüllen die 3G-Regeln.

Foto: Sylvia Rasche