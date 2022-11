„Das ist echt verrückt“

Radsport: Fiona Schröder (23) besteht in der Schweiz die Prüfung zur Sportlichen Leiterin

Paderborn

Fiona Schröder ist Radprofi, zuletzt beim irischen UCI Continental Team Torelli. Und gerade mal 23 Jahre alt. Ihr aufregendes Sportlerdasein ist nun um ein Kapitel reicher. Im Sitz des Radsportweltverband UCI in Aigle (Schweiz) am Genfer See meisterte sie die Prüfung zur Sportlichen Leiterin. „Ich war zum ersten Mal im Headquarter. Ein echt cooles Gebäude“, sagt sie staunend über das Indoor-Velodrom oder die BMX-Teststrecke.

Von Jörg Manthey