„Das ist ein mentales Ding“

Football: Headcoach Jason Irmscher will in die Dolphins-Mannschaft hineinhorchen

Paderborn

Die Paderborn Dolphins haben ihr sportliches Schicksal nach dem ebenso zähen wie verdienten 24:14-Heimsieg über die Hamburg Huskies wieder in eigener Hand. Vier Siege in den ausstehenden vier Spielen der GFL 2 Nord könnten dem Aufsteiger tatsächlich noch die Meisterschaft und damit verbunden die Qualifikation für die Teilnahme an der am 10./11. September beginnenden Aufstiegsrelegation gegen den Letzten der GFL 1 Nord bringen.

Von Jörg Manthey