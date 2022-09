„Das ist einfach nur cool“

Delbrück

Geschichte wiederholt sich also doch. Sechs Jahre, nachdem der Delbrücker SC den SC Verl schon einmal aus dem Westfalenpokal werfen konnte, hat der Oberliga-Aufsteiger seinen Coup wiederholt. Der DSC gewann am Mittwochabend in der 2. Runde gegen den Drittligisten im heimischen Stadion am Laumeskamp vor rund 750 Zuschauern dank einer sensationellen Leistung mit 3:1 (2:1).

Von Mark Heinemann