Das ist schon der siebte Streich

Nieheim

Großer Wille, Kampf und in der zweiten Halbzeit sogar spielerische Eleganz: Der FC Nieheim festigt in der Landesliga mit einem 2:0 (1:0)-Erfolg über die SpVg Beckum seinen fünften Platz mit Tendenz nach oben. Im ersten Durchgang haben die Gastgeber in zwei Kontersituationen Glück.

Von Jürgen Drüke