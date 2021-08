„Das macht richtig Bock“

Padel-Tennis-Premiere: Benjamin Rösner/Michi Schneider gewinnen 1. Josefs-Cup in Schloß Neuhaus

Paderborn

Rassige Ballwechsel statt langatmiger Grundlinienduelle, Teamgefühl statt Ein-Mann-Show, Frischluft statt Hallenmief, und das alles in einem „Käfig“: In der Vitality Lounge in Schloß Neuhaus hat Padel-Tennis Einzug gehalten. Mit dem Josefs- Cup, der zugleich ein Städtevergleich zwischen Paderborn und Würzburg war, hat Deutschlands Squash-Legende Simon Rösner als Trendsetter den Padel-Startschuss gegeben. Rösner, 1. Vorsitzender des heuer etwa 20 Mitglieder starken 1. Paderborner Padel-Vereins, freute sich nach einem „rundum erfolgreichen Tag“: „Das Turnier ist gut angenommen worden. Alle hatten mega Spaß.“ Einziger Schönheitsfehler: Der „Pott“ wurde ins Frankenland entführt.

Von Jörg Manthey