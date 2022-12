Das Maximum soll her

Squash-Bundesliga: Paderborner SC erwartet am Samstag 1. SC Diepholz und reist am Sonntag nach Berlin

Paderborn

Heimspielpremiere für den Paderborner SC in der 1. Squash-Bundesliga Nord: Der Spitzenreiter misst sich am Samstag (13 Uhr) mit dem punktgleichen Verfolger 1. SC Diepholz, der bei seinen Siegen am ersten Wochenende angeführt wurde von Mahesh Mangaonkar aus Indien (WRL 50) und dem Niederländer Dylan Bennett. „Das wird ein Kracher auf dem Lightpower Centercourt“, wirbt PSC-Geschäftsführerin Anna Wedegärtner um die Gunst der Zuschauer.