Das Momentum nutzen

Paderborn

Dass die Sparkassen Stars Bochum durchaus in der Lage sind, die Maspernhalle zu stürmen, hatten sie vor dem Saisonstart gezeigt, als sie sich in einem Vorbereitungsspiel mit 87:83 durchsetzten. „Das wird kein Spaziergang. Ich halte Bochum für den stärksten Aufsteiger“, sagt Uni Baskets-Geschäftsführer Dominik Meyer vor dem Meisterschaftsspiel der 2. Basketball-Bundesliga ProA an gleicher Stelle. Bochum hat seine bisherigen vier Siege allesamt in den eigenen vier Wänden eingefahren, dafür auswärts noch nichts geholt. „Dann sollen sie bei uns auch nicht damit anfangen“, schmunzelt Meyer.

Von Jörg Manthey