Das nächste Schlüsselspiel

Uni Baskets am Sonntag zu Gast in Bremerhaven

Paderborn

Mit der Hypothek zweier bitterer Niederlagen in Folge treten die Uni Baskets Paderborn am Sonntag (Tipp-off 15 Uhr) in Bestbesetzung bei den Eisbären Bremerhaven an. Schwerstarbeit ist garantiert. Der Tabellennachbar verfügt über die durchschlagskräftigste Offensive der 2. Basketball-Bundesliga ProA und lauert als Zehnter punktgleich direkt hinter den Gästen.

Von Jörg Manthey