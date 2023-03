„Das Spiel annehmen“

Die U21 des SC Paderborn 07 könnte in der Fußball-Oberliga mit einem Sieg am Sonntag im Heimspiel gegen den TuS Ennepetal zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: an den Aufstiegsrängen dranbleiben und nebenbei dem Delbrücker SC, der ebenfalls zu Hause auf Kunstrasen gegen Eintracht Rheine spielt, im Abstiegskampf helfen. Anstoß beider Partien ist um 15 Uhr.

SC Paderborn 07 U21 - TuS Ennepetal. „Das machen wir natürlich gerne mit“, schickt Thomas Bertels Grüße ins 20 Kilometer entfernte Delbrück und an seinen Trainerkollegen Detlev Dammeier. Ennepetal steht auf dem ersten Nichtabstiegsplatz, vier Punkte besser als Ligaschlusslicht Delbrück. So entspannt Bertels die Unterstützung als Tabellendritter anbieten kann, so genau weiß er auch, dass da am Sonntag ein dickes Brett auf sein Team wartet. „Ennepetal hat vor vier Wochen den Trainer gewechselt und seitdem kein Spiel verloren. Sie schlagen Rheine und holen Unentschieden gegen Lotte und Bövinghausen. Das ist eine der schwierigsten Aufgaben im Moment“, ist sich Bertels sicher. Zwar erwartet er mehr Ballbesitz für sein Team, entscheidend ist für den 36-Jährigen aber, dass „wir das Spiel vom Kopf her annehmen. Wir müssen in den Zweikämpfen da sein und unsere Intensität auf den Platz bringen. Egal, ob da Real Madrid vor uns steht oder eine Mannschaft aus dem Tabellenkeller der Oberliga. Das hat das Team zuletzt sehr gut gemacht. Wir wollen die Saison am Ende auf einem der ersten beiden Plätze abschließen und wieder nachlegen.“ Personell muss die U21 allerdings einen Rückschlag hinnehmen. Routinier Christian Strohdiek hat sich eine Muskelverletzung zugezogen und wird zwei, drei Wochen ausfallen. Kenson Bauer könnte für ihn in die Innenverteidigung rücken. Fraglich sind nach Erkältungen zudem die Einsätze von Florian Wendt und Mustafa Dogan.