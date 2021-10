Das Sportheim wird neu gedämmt

Das Dach hat der Verein im vergangenen Jahr saniert. „Die Hälfte der Kosten hat die Stadt getragen, dafür sind wir sehr dankbar, denn nur so kann ein Verein ein Gebäude nutzbar halten“, sagt Vorsitzender Ansgar Eickmeier. Die andere Hälfte brachte der Verein selbst auf, daher ist es besonders wichtig, nun die Gelder vom Land und von der Stadt für die Arbeiten an der Fassade zu bekommen. Unter ein schützendes Dach gehört schließlich auch ein intakter Steinbau. So wird auf die Außenwand eine weitere Schicht zur Dämmung des Gebäudes angebracht. In diesem Zug werden auch zehn Fenster und sechs Türen erneuert. Bei der Montage werden die Mitglieder mit anpacken. Außerdem bei den Anschlussarbeiten nach dem Einbau.

