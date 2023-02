„Die derzeitige Platzierung ist ganz sicher nicht das, was wir uns vorgestellt haben“, stellt der Scherfeder gleich zu Beginn fest und fügt an: „Klar, wir haben in der vergangenen Saison über unseren Verhältnissen gespielt. Allerdings sind wir in der aktuellen Serie auch deutlich unter unseren Möglichkeiten geblieben.“ Hinter den Fusionierten liegt eine Hinrunde zum Vergessen. Die wenigsten erzielten Treffer (14), die meisten kassierten Tore (49) und nur magere vier Pünktchen aus 14 Begegnungen sind eine enttäuschende Bilanz. „Die Zahlen und die Tabelle lügen nicht. Der bisherige Saisonverlauf ist absolut enttäuschend. Alles, was in der Serie 2021/2022 gut lief, lief in der Hinrunde der jetzigen Saison nicht mehr. Auch wenn uns alle aufgegeben haben, wir glauben noch an uns“, gibt sich Schröder weiter kämpferisch und optimistisch.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert