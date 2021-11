Das verflixte letzte Viertel

Paderborn

„Wir hatten im letzten Viertel keine Energie mehr. Diese Niederlage hat weh getan“, bekannte Headcoach Steven Esterkamp nach dem 89:115 der Uni Baskets Paderborn gegen die Eisbären Bremerhaven, was in der Tabellenoptik der 2. Basketball-Bundesliga ProA den Absturz auf Rang acht zur Folge hatte. Keine Energie: Das spürte Lars Lagerpusch am eigenen Leib. „Ich hatte vorher sechs Wochen lang konditionell nichts machen können. Nach ein paarmal Auf und Ab war die Luft extrem schnell weg. Aber da sind wir dran.“