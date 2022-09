Das Verständnis wächst

Es ist ein bisschen wie Kochen. Du hast ein fertiges Gericht vor Augen, schmeckst und riechst es förmlich schon vor deinem geistigen Auge. Also klapperst du Läden ab, um dir solche Zutaten zu besorgen, die du benötigst. So exquisit, wie es das vorhandene Budget hergibt, immer auch Schnäppchen im Blick, zum Improvisieren. So ähnlich mochte es „Chefkoch“ Steven Esterkamp im Sommer ergangen sein, als er, vom Verein ausgestattet mit einer Summe X, seine künftige Uni Baskets-Mannschaft zusammensuchte.

Dass der personelle Umbruch wieder so gravierend ausgefallen ist, nehmen sie in der Maspernhalle inzwischen hin; sie kennen es ja nicht anders. Seit Esterkamp hier als Coach wirkt (2019), muss er Jahr für Jahr ein umgekrempeltes Team aus dem Hut zaubern, neue Amerikaner für das Projekt Paderborn begeistern. „Natürlich wäre es super, mal mit einer eingespielten Truppe in die Saison gehen zu können“, schmunzelt Esterkamp. „Aber eine ganz neue Mannschaft aufzubauen, ist auch eine reizvolle Aufgabe und macht Spaß. Es ist niemals gleich. Wir sind in diesem Jahr wieder auf einem neuen Weg. Der Trainer-Job ist es, die Spieler so zu einer Einheit zu formen, dass am Ende alles passt.“ Oder bleiben wir beim Koch-Vergleich: dass es schmeckt.