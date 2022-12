„Herzlichen Glückwunsch“, lautete die Nachricht, „Ihr Verein wurde für die Teilnahme an einer unserer Fußball-Freizeiten ausgewählt.“ Zwölf Mädchen des SC Borchen sind samt Betreuerinnen zu einem Feriencamp der DFB-Stiftung Egidius Braun eingeladen worden. Für die Gruppe geht es dann für eine Woche an eine Landessportschule der Republik. Neben Trainingseinheiten erwartet die Jugendlichen im Alter von 13 bis 15 Jahren ein abwechslungsreiches Programm. So sind Besuche in Kletterparks, den Stadien und Nachwuchsleistungszentren einzelner Bundesliga-Klubs ebenso vorgesehen wie Teambuilding-Angebote. Jedes Jahr schauen auch prominente Gäste in den Freizeiten vorbei.

Die Stiftung, die sämtliche Kosten übernimmt, prämierte dabei besonderes Engagement im Mädchenfußball. „Das wird ein einmaliges Erlebnis für unsere Mädels. Es spornt an, unsere Bemühungen zur Gewinnung und Bindung junger Kickerinnen weiter fortzusetzen“, freut sich U15-Trainerin Angela Stollburges. Als Koordinatorin ist sie gleichzeitig für alle Fußball-Juniorinnen im Verein zuständig. Der SC Borchen hatte vor der Corona-Pandemie ein Freiwilliges Soziales Jahr in der Jugendabteilung ermöglicht. In dessen Rahmen konnte etwa eine Mädchenfußball-AG in den Schulen vor Ort angeboten werden. In der Vorsaison nahm das U15-Team an einem internationalen Turnier in Frankfurt am Main teil. Im August absolvierten die Juniorinnen ein spezielles Kognitionstraining unter Anleitung zweier lizenzierter DFBTeamer auf dem Sportplatz Hessenberg.

Frauen- und Mädchenfußball hat in Borchen lange Tradition. Bereits 1989 gründete sich die erste Damenmannschaft, 1996 folgte das erste rein weibliche Nachwuchs-Team. Neue Spielerinnen zu gewinnen, sei immer noch kein Selbstläufer. Viele Mädchen müssten ihre Begeisterung für den Ball erst noch richtig entdecken. „Spaß an Bewegung ist die einzige und beste Voraussetzung. Der Rest kann in familiärer Atmosphäre erlernt werden“, so Stollburges. Mit ihrem vierköpfigen Trainer-Team betreut sie aktuell etwa 20 junge Fußballerinnen. Viele davon haben den Quereinstieg aus anderen Sportarten gewagt. Einige sind aus umliegenden Vereinen nach Borchen gewechselt, um in einer reinen Mädchen-Mannschaft zu spielen. Neue Spielerinnen sind jederzeit willkommen. Fragen beantwortet Angela Stollburges gerne per E-Mail ([email protected]).