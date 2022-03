„Das wird ein enges Spiel“

Delbrück

Nach einem spielfreien Wochenende greifen die Drittliga-Volleyballer der DJK Delbrück wieder in das Meisterschaftsgeschehen ein. Das Team von Uli Kussin hat am Samstag ab 18 Uhr in der alten Dreifachhalle am Driftweg die Sportfreunde Aligse zu Gast. Im drittletzten Saisonspiel geht es für die Jugendkraftler gegen das Team aus Niedersachsen um die Verteidigung der Tabellenspitze im Fernduell mit Verfolger TSC Gievenbeck.

Von Jochem Schultze