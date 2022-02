Paderborn

Als Amerikaner steckt Steven Esterkamp die Passion für den Super Bowl naturgemäß in den Genen. Diesmal wird es für den Cheftrainer der Uni Baskets Paderborn in der Nacht von Sonntag auf Montag (0.30 Uhr bei ProSieben und DAZN) ein ganz besonderes Live-Fernsehvergnügen, wenn die Los Angeles Rams und die Cincinnati Bengals im großen Finale der amerikanischen Football-Profiliga NFL um die Krone kämpfen, um die begehrte Vince Lombardi Trophy. Mögen die bengalischen Tiger in Kalifornien auch klarer Außenseiter bei den Buchmachern sein – dafür gehören ihnen Esterkamps Sympathien! „Ich bin Bengals-Fan, seit ich Baby bin“, grinst er. „Wie meine Kinder Max und Leo jetzt auch schon. Das wird ein Riesenspaß. Ich bin total happy.“ Derlei Euphorie ist kein Wunder, schließlich ist Steven Esterkamp in Cincinnati im US-Bundesstaat Ohio geboren und spielte dort bis zu seinem 16. Lebensjahr Football in der High School.

Von Jörg Manthey