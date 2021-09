„Das wird eine echte physische Challenge“

Paderborn

Die Eisbären Bremerhaven gehören für Uni Baskets-Headcoach Steven Esterkamp in dieser Saison erneut zu den drei stärksten Mannschaften der 2. Basketball-Bundesliga ProA. Dass die zum Meisterschaftsauftakt im eigenen Haus eine überraschende 84:87-Niederlage gegen die Römerstrom Gladiators Trier kassierten, hat Esterkamp ein Topargument für warnende Worte geschenkt: Das wird am heutigen Samstag (19.30 Uhr) eine anspruchsvolle Aufgabe für die Uni Baskets. Der erste Auswärtstrip dieser Saison führt die Paderborner in die Arena der alten Römerstadt Trier. Dort gilt die 2G-Regel.

Von Jörg Manthey