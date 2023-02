Nieheim/Brakel

Der FC Nieheim startet aus der Pole-Position in die zweite Hälfte der Fußball-Landesliga-Saison – und will an diesem Sonntag auf dem Everser Kunstrasen seine Ansprüche auf die Tabellenspitze mit einem guten Start untermauern. Die Spvg Brakel bekommt unverhofft eine Woche Winterpausen-Nachschlag. Das Spiel in Tengern fällt aus .