FC Nieheim - DJK Mastbruch. Vorstand und Sportliche Leitung haben sich nach dem Tod des langjährigen Vorsitzenden Alfred Ruberg beraten und waren sich dann sehr schnell einig. „Es wäre sein Wunsch gewesen, dass wir spielen.“ So traf sich das Team am Donnerstag wie gewohnt zum Training. „Es ist für uns alle nicht leicht. Es war nicht leicht, am Donnerstag vor der Mannschaft zu stehen und etwas zu sagen und es wird am Sonntag nicht leicht sein. Aber wir spielen für unseren Präsidenten“, betonte Trainer André Schnatmann am Freitag. Er hat in den vergangenen Jahren eine besonders enge Beziehung zu Alfred Ruberg aufgebaut, war in Nieheim schon als Spieler, kam später als Torwarttrainer zurück, wurde Sportlicher Leiter und letztlich Chefcoach. Die Zusammenarbeit ist mit den Jahren immer intensiver geworden. Beide standen in täglichem Kontakt.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden WB eZeitung

alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar