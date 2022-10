Die Tischtennisfrauen des TTV Daseburg haben ihre gute Form bestätigt und holen in der NRW-Liga den zweiten Sieg in Folge, Der SV Menne erkämpft sich im Hochstiftderby in Elsen ein Remis.

Herren NRW-Liga: TuRa Elsen – SV Menne 8:8 Der SV Menne legte los wie die Feuerwehr. „Wir haben alle drei Doppel gewonnen und sind im Anschluss auf 6:2 davongezogen“, berichtet Teamchef Michael Koch. Bis zu diesem Zeitpunkt waren in den Doppeln Tobias Rettberg/Christoph Rettberg, Marco Hilgenberg/Jens Wiegand und Boris Sittig/Michael Koch und im Einzel Marco Hilgenberg, Boris Sittig und Michael Koch erfolgreich. „Danach sind wir jedoch mit 6:7 in Rückstand geraten“, so Koch weiter. Siege von Christoph Rettberg und Michael Koch brachten die Menner jedoch mit einer 8:7-Führung in das Abschlussdoppel, was mit 1:3 verloren ging.