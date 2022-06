Daseburgs Herren 30 gewinnen Derby gegen Höxter

Mit schwierigen Bedingungen hatten die Tennisspielerinnen und Tennisspieler am vergangenen Wochenende zu kämpften. Nicht nur Regenunterbrechungen mussten hingenommen werden. Auch waren die Plätze schwer zu bespielen und viele Platzfehler mussten notgedrungen akzeptiert werden. Die Spiele auf Verbands-, Bezirks- und Kreisebene konnten aber trotz der schlechten Witterung durchgeführt werden.

Sie gehen mit positiver Einstellung in jedes Spiel: Der TV Höxter spielt in der Herren 30-Westfalenliga mit Guido Reichmann (stehend von links), Jan de Vries, Niklas Petersen, Henning Schulz sowie (vorne von links) Thorsten Stein und Constantin Meier. Foto: Inge Stegnjajic

Westfalenliga Herren 30: TV Höxter – Sauerländer TK Arnsberg 2:7. Die Höxteraner gehen in dieser Saison locker in jede Partie, denn die Chance auf einen Gesamtsieg gegen die besten Mannschaften des Verbandes sind nicht gegeben, da alle mit vielen Gastspielern antreten. Die Sauerländer Mannschaft hatte bis Position elf Spieler mit einstelligen LK’s im Aufgebot. Da waren starke Spielerpersönlichkeiten zu Gast. Im Einzel nutzte Jan de Vries, Nummer sechs der Höxteraner, seine Chance und siegte im Match-Tiebreak 10:8. Der Spitzenspieler der Rot-Weißen, Constantin Meier, zeigte super Leistungen, zog aber in drei Sätzen den Kürzeren.