„Davon werden wir lange zehren“

Eichholz

Einen Pokal, Schlafdefizit und die Erinnerung an eine sportliche Meisterleistung – das haben Frank Erbs und Marcus Pott von der emotionalen Rad-Rundfahrt um Österreich, dem Race Around Austria, mitgebracht. Für die 2200 Kilometer lange Strecke mit 30.000 Höhenmetern brauchten sie drei Tage und 8:29 Stunden. Damit fuhren sie auf Platz fünf. Unsere Mitarbeiterin Paula Schriever sprach mit den Rennradfahrern aus Eichholz und Schieder über Taktik, Müsli-Riegel, Anstiege, Sprengungen in den Bergen und darüber, was sie als nächstes vorhaben.