Debüt des Marathonmanns

Versmold-Loxten

Schaffen es die Sportfreunde Loxten, dem bisher souveränen Spitzenreiter CVJM Rödinghausen die zweite Saisonniederlage beizubringen? Nach starken Leistungen in Harsewinkel und gegen Jöllenbeck erscheint dies im Topspiel der Handball-Oberliga nicht utopisch. Als Joker will Winter-Neuzugang Jerrit Jungmann Sonntag, 17 Uhr in der Sporthalle der Gesamtschule Schwenningdorf dazu beitragen.

Von Gunnar Feicht