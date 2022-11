Delbrück steht im Halbfinale

Wie vom DSC-Trainer in seiner Einschätzung schon angedeutet, hatten die Delbrücker zunächst große Probleme, in die Partie zu finden. Die aktuelle Serie ohne Sieg in der Liga sorgte für Unsicherheit. Anders die Gastgeber, die in der Westfalenliga zu den Topteams gehören und auftraten wie eine Mannschaft, die nichts zu verlieren hat. „Meinerzhagen hat ein gutes Team mit guten Fußballern. Sie haben forsch begonnen und uns unter Druck gesetzt“, musste Dammeier anerkennen. Doch es dauerte, bis das Heimteam aus der optischen Überlegenheit Kapital schlagen konnte. In der 22. Minute verteidigte die DSC-Defensive einen langen Ball nicht final. Das Leder landete bei Anas Akhabach, der zur Führung traf. Auch danach hatte der RSV Oberwasser. Dem DSC gelang es jedoch, den knappen Rückstand in die Halbzeit zu bringen. Dort wechselte Dammeier verletzungsbedingt; Kapitän Dustin Gräwe musste mit einer Zerrung raus. Delbrücks Coach bewies ein goldenes Händchen und brachte Jannik Tödtmann. Der Neue setzte sich zwei Minuten nach Wiederbeginn über links durch, passte von der Grundlinie aus nach innen und der eingelaufene Yoann Heisinger vollendete zum 1:1-Ausgleich (47. Min.). Spätestens jetzt war es ein offenes Spiel. Allerdings standen beide Abwehrreihen weiterhin kompakt, so dass es kaum zu gefährlichen Situationen in den Strafräumen kam. Eine Einzelaktion musste her: Delbrücks Stürmer Güven Kaplan zog 20 Meter vor dem Tor ab. Sein Schuss landete zum 2:1 im linken Toreck (78.). „Das war der Türöffner“, sagte Dammeier. Weil der Oberligist auch zeitnah nachlegen konnte. Maximilian Helf spielte einen Konter über links auf Kaplan, der vom Strafraumeck aus auf das Tor zog. Ein Meinerzhagener fälschte ab, trotzdem landete der Ball zum 3:1 im Tor (82.). Damian Biniek vergab wenig später die Chance aufs 4:1, als er an RSV-Torhüter Mike Wroblewski scheiterte (83.). „Das Halbfinale ist eine super Sache für uns. Einen Wunschgegner haben wir nicht. Ein Heimspiel wäre klasse. Aber auch in Meinerzhagen waren viele Fans dabei. Danke dafür“, so Dammeier.

