Delbrücker SC II fürs Topspiel gegen Mastbruch gerüstet

In der Fußball-Bezirksliga 13 hat der Tabellenzweite Delbrücker SC II gegen den SC Borchen 5:2 gewonnen. Nach dem siebten Sieg in Folge ist der DSC II damit fürs Spitzenspiel in Mastbruch am kommenden Sonntag gerüstet.

Unterdessen kam der SC Ostenland beim 2:1 gegen TuRa Elsen zum ersten Saisonsieg. Die Spiele Viktoria Rietberg - TuS Sennelager und SC RW Verne - DJK Mastbruch wurden aufgrund positiver Coronabefunde bei den Gastgeberteams abgesagt.

Delbrücker SC II - SC Borchen 5:2 (1:0). Der DSC II spielte deutlich besser als in den jüngsten beiden Partien und ging in der 32. Minute durch Torjäger Maxim Jung mit 1:0 in Führung. Obwohl die Gastgeber bis dahin kaum etwas zuließen, führte plötzlich nach einem Doppelschlag durch Leon Markman (47.) und Luca Cazacu (49.) der SC Borchen. Die DSC-Reserve zeigte sich vom Rückstand gut erholt und drehte ebenfalls durch einen Doppelschlag von Leon Brinkmeyer (60./74.) das Spiel erneut und führte schnell wieder mit 3:2. Nach dem sehr schön herausgespielten 4:2 von Felix Merla (77.) traf der eingewechselte Matthias Halfmann (82.) zum 5:2-Endstand. „Ich bin sehr zufrieden. Wir haben sehr gut gespielt, offensiv gepresst und nach dem Rückstand Mentalität bewiesen“, lobte Delbrücks Trainer Benjamin Braune. „Wir haben über 60 Minuten gut gespielt, am Ende aber das Spiel durch mehrere individuelle Fehler verdient verloren“, sagte Borchens Coach Andreas Wegener.

SV Geseke - FSV Bad Wünnenberg/Leiberg 5:2 (2:1). Obwohl die FSV in der Anfangsphase überlegen war, führten nach einer halben Stunde und Toren in der 13. und 30. Minute die Gastgeber. Nach dem 1:2 von Yannik Schäfer verschliefen die Gäste den Start in die zweite Hälfte und kassierten zwischen der 51. und 58. Minute drei weitere Gegentore zum 5:1. Das zweite FSV-Tor von Schäfer (78.) kam zu spät. „Das 2:5 entspricht nicht dem Spielverlauf. Wir waren vor der Pause klar überlegen, haben aber schlecht verteidigt“, bilanzierte FSV-Trainer Ralf Heider.

VfB Marsberg - SV GW Anreppen 2:0 (1:0). Ohne den erkrankten Chefcoach Bernd Schrewe spielten die Gäste in den ersten 20 Minuten gut mit, ehe die Partie nach dem 1:0 durch Markus Matuschinski (30.) kippte. Nach dem 2:0 von Qendrim Sadrija (53.) war das Spiel entschieden. „Wir waren die ersten 20 Minuten gut im Spiel, haben danach aber völlig den Faden verloren. Das Ergebnis geht so in Ordnung“, resümierte Anreppens Co-Trainer Werner Vogel.

SC Ostenland - TuRa Elsen 2:1 (1:0). Der SC Ostenland traf nach 28 Minuten durch Christian Steppeler den Pfosten und ging kurz danach erstmals in diesem Jahr durch ein schön herausgespieltes Tor von Michael Bentler (37.) mit 1:0 in Front. Nach dem 2:0 von Manuel Hoffmann (50.) kam das Elsener Anschlusstor durch Maximilian Kaiser (88.) zu spät. Nach dem Spiel war der Jubel über den ersten Ostenländer Punktspielsieg seit dem 30. November 2019 groß. „Das Spiel war nichts für Feinschmecker. Unser Sieg ist eindeutig verdient. Wir haben gut verteidigt und nicht viel zugelassen“, freute sich Ostenlands Daniel Brökelmann, der auch in der Saison 2022/2023 SC-Trainer bleibt.

BV Bad Lippspringe - RW Mastholte 0:0. Mastholtes Roberto Fichera schoss nach 36 Minuten einen Elfmeter über das Tor. Kurz darauf traf BVL-Akteur Artur Wiegel (40.) die Unterkante der Latte. Nach einem Pfostenschuss von Bad Lippspringes Alexander Peters (72.) blieb es beim 0:0. „Das Engagement und die Laufbereitschaft meines Teams waren in Ordnung“, meinte BVL-Coach Ingo Jennebach.

USC Altenautal - TSV Wewer 4:1 (1:1). Der USC ging nach 13 Minuten durch Timo Becker in Front. Vier Minuten später gelang David Frickel der 1:1-Pausenstand. Nach dem Wechsel machten die Gastgeber mit dem Wind im Rücken viel Druck und gingen durch Simon Diermann (54.) mit 2:1 in Führung. Patrick Wöhning erhöhte mit einem Freistoß (65.) und traf fünf Minuten später auch zum 4:1-Endstand. „Das Spiel war stark vom Wind beeinflusst. Der Sieg ist um ein Tor zu hoch ausgefallen“, sagte USC-Co-Trainer Matthias Berg. „Unsere personelle Situation ist momentan schwierig. Uns fehlt es derzeit einfach an der Breite im Kader“, sagte Wewers Trainer Stefan Zeisberg.