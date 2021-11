Den Angstgegner überholen

Spvg Brakel - SuS Westernkotten. Das ist die große Chance der Brakeler. Zwar liegt der SuS Westernkotten in der Tabelle vier Plätze vor den Nethestädtern, hat aber nur einen Zähler mehr auf dem Konto. Mit einem Sieg könnte Brakel also vorbeiziehen und sich endgültig im Mittelfeld der Liga festsetzen. Doch ausgerechnet der SuS scheint eine Art Angstgegner der Rot-schwarzen zu sein. In fünf Aufeinandertreffen haben die Brakeler bisher keinen einzigen Sieg eingefahren. Im Gegenteil: Abgesehen von einem torlosen Remis setzte es vier hohe Niederlagen. „Diese Serie wollen wir am Sonntag beenden und endlich mal gegen Westernkotten gewinnen“, sagt Brakels Trainer Haydar Özdemir. Dafür stehen ihm im Vergleich zum Vorsonntag, als er die Partie mit elf Akteuren durchspielen ließ, wieder mehr Alternativen zur Verfügung. Tim Rüther, Raphael Polczyk und Lars Koch sind wieder gesund, Rico Brandl, der privat verhindert war, ist ebenso wieder an Bord wie Urlauber Kevin Koch. „Das sind fünf Spieler mehr als vor einer Woche“, freut sich Özdemir, der wieder mehr Wert auf das Spielerische legen will. „Wir sind zuletzt viel über den Kampf gekommen und haben mit langen Bällen agiert“, so der Coach, der die drei Punkte nicht zuletzt auch aus psychologischen Gesichtspunkten gerne auf seinem Konto sehen würde. „Für unser junges Team ist es leichter, wenn wir im gesicherten Mittelfeld stehen“, betont er. Trotz der Umstellung auf die Winterzeit, bleibt es im Brakel beim späten Anstoß um 15.30 Uhr.

