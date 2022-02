„Den Druck hoch halten“

Kreis Höxter

Mit zwei Derbys starten die heimischen Fußball-Bezirksligisten an diesem Sonntag aus der Winterpause in eine Rückrunde, die viel Spannung verspricht. Der SV Dringenberg liegt an der Tabellenspitze in Lauerstellung hinter dem Favoriten aus Detmold, während das Quartett FC Peckelsheim-Eissen-Löwen, VfR Borgentreich, TSC Steinheim und Spvg Brakel II um den Klassenerhalt kämpft. Der SV Höxter will oben dran bleiben.

Von Alexander Bendfeld