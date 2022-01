„Den Saft abgedreht“

Wenn er Maß nimmt, gehen die Gegenspieler in Deckung: Doch auch Tobias Puhl hat aus den zahlreichen Chancen der ersten Stunde gegen den TuS Dornberg die Nieheimer Führung am Sonntag vergeben. Am Ende musste sich der FCN in seiner Landesliga-Premiere in Eversen 0:3 geschlagen geben.

Foto: Sylvia Rasche