„Den treuen Fans einen Heimsieg schenken“

Die beiden heimischen Fußball-Landesligisten haben gute Erinnerungen an die zurückliegenden direkten Duelle und wollen die letzten Ergebnisse am liebsten wiederholen. Brakel hat Westenholz zu Gast und noch nie zu Hause gegen den SuS verloren. Nieheim fügte Verl II in der Vorsaison die erste Niederlage zu. Diesmal geht´s allerdings in den Kreis Gütersloh.

Von Sylvia Rasche und Günter Sarrazin