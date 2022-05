„Den Tribut müssen wir zollen“

Fußball-Landesliga: FC Nieheim unterliegt in Dornberg deutlich

Nieheim

„Letztendlich haben wir verdient verloren. Die Niederlage darf aber nicht so hoch ausfallen. Da müssen wir uns an die eigene Nase fassen“, sagt André Schnatmann. Der Trainer des Fußball-Landesligisten FC Nieheim, der nicht seine Bestformation aufbieten konnte und mit angeschlagenen Spielern in die Partie gehen musste, zog damit das Fazit des 0:5 beim TuS Dornberg.

Von Günter Sarrazin