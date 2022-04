Den Vorsprung auf die Abstiegsplätze verteidigen

Frauenfußball: Westfalenligist SV Bökendorf hat am 1. Mai den Tabellenführer zu Gast.

Kreis Höxter

Die heimischen Frauenfußballerinnen wollen den Vorsprung auf die Abstiegsplätze halten. Für den Westfalenligisten SV Bökendorf wird das am Sonntag, 1. Mai, nicht einfach, denn Tabellenführer Gütersloh II ist zu Gast. In der Landesliga empfängt Phönix Höxter den TuS Sennelager. Der SV Ottbergen/Bruchhausen gastiert bereits am Samstag, 30. April, beim Hövelhofer SV.

Von Lena Brinkmann