Denkbar schlechter Beginn

Preußen Espelkamp ist aus dem Fußball-Westfalenpokal ausgeschieden. Gegen den Drittligisten SC Verl gab es in der 2. Runde eine 0:4 (0:3)-Niederlage. Chancen zum Anschlusstreffer waren in der zweiten Halbzeit vorhanden. Bitter: Trainer Tim Daseking musste schon nach 15 Minuten verletzungsbedingt wechseln.

Die Preußen erwischten vor etwa 300 Zuschauern, darunter lautstarker Anhang aus Verl, einen denkbar ungünstigen Start. In der 9. Minute senkte sich ein Heber von Julian Schwermann zunächst an den Pfosten, prallte dann an den Körper von Torwart Nino vom Hofe und von dort hinter die Linie zum 0:1.