Es soll das Highlight vor dem Saisonstart werden. Dirk Büsse freut sich mit dem Landesligisten FC Nieheim auf das Fußball-Westfalenpokalspiel gegen den Oberligisten Sportfreunde Lotte – und dann kommt alles ganz anders: Nach gut 15 Minuten zieht er sich einen Kreuzbandriss zu. Den Saisonstart und die gesamte Hinrunde verpasst der 30-Jährige, zumindest als aktiver Spieler. Dabei ist Dirk Büsse nämlich trotzdem – nur in anderer Funktion.

Fußball-Landesliga: Dirk Büsse arbeitet beim FC Nieheim am Comeback

Nieheims Trainer André Schnatmann „verpflichtete“ den gebürtigen Warburger kurzerhand als Analysten. „Dirk macht bei uns die Videoanalysen. Wir zeichnen alle Spiele auf, er wertet sie aus“, erklärt der Coach und bindet den verletzten Stammspieler so fest mit ein. „Gerade am Anfang, als ich noch gar nichts machen konnte, hatte ich so immerhin eine Aufgabe und mache das auch jetzt sehr gerne“, erzählt Dirk Büsse und blickt auf den Sonntag Mitte August zurück, der die kommenden Monate für ihn maßgeblich beeinflussen sollte. „Es war total ärgerlich. Ich bin zu einem normalen Kopfballduell hochgestiegen und habe schon bei der Landung gespürt, dass etwas passiert sein musste.“