Der Aufstiegstraum lebt

Bei heißen Temperaturen im Hermann-Löns-Stadion entwickelte sich ein hüben wie drüben lauflastiges Duell, doch Quarterback Carlos Martin Nieto streute immer wieder auch Pässe ein. Das machte die Dolphins schwerer ausrechenbar. Nach nur 62 Sekunden eroberte Joshua Porter ein Fumble und holte so das Angriffsrecht für seine Truppe. Doch wie schon mehrfach in dieser Saison versäumte es die Offense, diese Aktion zu veredeln. Chris Elliott tankte sich durch die Mitte vielversprechend bis an die Ein-Yard-Linie durch, Punkte gab‘s nicht. Drei Minuten vor Viertelende glückte dem wuchtigen Darrell Lynn Tate II feiner Raumgewinn. In der Folge trug der Runningback den Ball selbst in die Endzone; Touchdown! Kicker Hendrik Schröder erhöhte auf 7:0.

