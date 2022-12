Die Fußball-Bezirksligisten starten in die Rückrunde – und danach sofort in die Winterpause. Borgentreich, Bad Driburg und der FC Peckelsheim/Eissen/Löwen wollen diese Chance nutzen, sich vor Weihnachten weiter von den Abstiegsrängen zu entfernen. Deshalb versprüht das Kreisderby in Borgentreich einen besonderen Reiz. Höxter möchte beim Schlusslicht den dritten Platz festigen.

VfR Borgentreich – TuS Bad Driburg (Samstag 16 Uhr) Diese Partie findet bereits am Samstag in der Borgentreicher Rolandkampfbahn statt. Im Falle eines Sieges würde der VfR am TuS vorbeiziehen. Im Hinspiel hat die Voss-Elf in Driburg gewonnen, einen solchen Erfolg würde man natürlich gerne wiederholen, auch um den Sieg aus der Vorwoche zu veredeln. „Nach der tollen Leistung gegen Stukenbrock wollen wir auch im letzten Spiel des Jahres punkten. Uns erwartet ein Gegner auf Augenhöhe, beide Teams können sich mit einem Sieg im Kreisderby von den Abstiegsrängen distanzieren“, stellt Borgentreichs Sportdirektor Thomas Schulte die Brisanz des Kreisduells heraus.